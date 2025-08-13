Раздражающему руководство Евросоюза премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нашли замену в лице лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра. Для дестабилизации ситуации в европейской стране Еврокомиссия подключила украинские спецслужбы, действующие через диаспору, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

В ведомстве заявили, что окончательное решение о свержении Орбана в ЕС приняли после блокировки законопроекта о семилетнем бюджете с огромными расходами на увеличение обороны якобы из-за угрозы со стороны России.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены „режима в Будапеште“. Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии „Тиса“ Петер Мадьяр», — подчеркнули в пресс-бюро.

Там отметили, что к кампании по дискредитации действующего правительства Венгрии Брюссель подключил Украину, которую бросили на выполнение самой грязной работы по дестабилизации ситуации в стране через сотрудников спецслужб и диаспору.

Целью стало приведение Мадьяра к власти на парламентских выборах 2026 года или раньше. На поддержку ставленника Брюсселя бросили все административные, медийные и лоббистские ресурсы. В частности, деньги предоставили немецкие партийные фонды, норвежские правозащитные неправительственные организации и Европейская народная партия.

Сторонники лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра спровоцировали скандал с якобы принадлежащим премьер-министру страны Виктору Орбану «поместьем» в Хатванпусте. Глава правительства называл постройку фермой отца. Но публикация фотографий территории привела к дополнительным вопросам.