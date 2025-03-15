Орбан потребовал от Брюсселя не включать Украину в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил 12 требований к Евросоюзу, в числе которых условие по Украине. Политик опубликовал обращение в соцсети X .

«Чего венгерский народ требует от Брюсселя? Да будет мир, свобода и единство», — написал он.

Первым пунктом венгерский премьер призвал создать «Европу наций», а также обеспечить равенство перед законом для всех государств-членов.

Орбан потребовал восстановить незаконно отнятые у наций полномочия, изгнать агентов американского миллиардера Джорджа Сороса, удалить «коррумпированных лоббистов» из Европарламента и ликвидировать долги ЕС.

Отдельным пунктом политик обозначил требование относительно Украины.

«Союз, но без Украины», — написал премьер-министр Венгрии.

Ранее Орбан обсудил урегулирование украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Он поддержал американского лидера в его желании установить мир.