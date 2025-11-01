«Играют с огнем». Орбан уличил ЕС в подталкивании мира к войне

Лидеры стран ЕС, поддерживающие Украину, подталкивают Европу к войне. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну. <…> Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем. <…> Сегодня Европа движется к войне», — высказал мнение Орбан.

Евросоюз хочет оказывать помощь Украине за счет бюджетов стран Евросоюза, отметил венгерский премьер. Он сравнил ситуацию в Европе с событиями, предшествующими мировым войнам.

Ранее Орбан призвал ЕС выделять меньше денег Украине и вести диалог с Россией. Украина должна быть стратегическим партнером, но не членом Евросоюза, подчеркнул премьер. Также Орбан подчеркнул, что каждая страна должна сама выбирать, у кого закупать источники энергии.