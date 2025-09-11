Подозреваемого в убийстве консервативного активиста, соратника президента США Чарли Кирка до сих пор не нашли. Власти говорят, что данных об убийце почти нет, но ФБР продолжает рыть носом землю в поисках зацепок. Трамп уже предупредил, что достанет всех, кто причастен к расправе. По изначальной версии, преступником сочли члена Демпартии.

Он отвечал на вопрос о количестве трансгендеров*, устроивших массовые расстрелы в США за последние 10 лет. Примерно в 60 метрах от шатра, где сидел Кирк, раздался выстрел. Он получил смертельное ранение в шею.

Покушение на Чарли Кирка произошло в Университете долины Юта во время публичного мероприятия в рамках American Comeback Tour, где активист использовал фирменный прием «Докажи мне, что я не прав».

Если мы хотим перемен, то на 100% необходимо политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 предыдущими преступлениями оставаться на свободе и выйти на улицу, чтобы убить ее.

«Я просто хочу напомнить людям, что у нас все еще есть смертная казнь в штате Юта», — сказал Кокс.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал убийство Кирка «политическим», а затем указал, что убийце может грозить смертная казнь.

Он подразумевал освобождение убийцы Заруцкой — трамписты называют это следствием мягкой политики Демпартии в отношении преступности.

Предполагаемый убийца Чарли Кирка

После покушения полиция забрала седовласого мужчину, которым мог быть член Демократической партии Майкл Маллинсон. Но позже газета The New York Times опровергла эту информацию: мужчина не был стрелком.

Директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка.

«Обвиняемый в сегодняшней ужасной стрельбе, унесшей жизнь Чарли Кирка, задержан. Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество», — написал он в социальной сети Х.

Предполагаемого стрелка якобы задержали после «многочасовой охоты» по всему кампусу заведения в Ореме, в ходе которой вооруженные до зубов офицеры из силовых структур прочесывали комнату за комнатой, сообщила газета The New York Post.

Позже комиссар по общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон заявил, что подозреваемого отпустили: он не был «лицом, которое представляло интерес».

«Его освободили из-под стражи после того, как мы установили, что он не соответствует подозреваемому в стрельбе и не является точным подозреваемым. Тем не менее полицейское управление Университета долины Юта поместило его в окружную тюрьму за воспрепятствование правосудию. Мы все еще ведем активное расследование в отношении подозреваемого», — подчеркнул Мейсон.

Он уточнил, что предполагаемый преступник все еще на свободе.