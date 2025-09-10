Сегодня 15:14 Жизни черных имеют значение, но как же ее жизнь? Фанатевшую по BLM украинку зарезали в США 0 0 0 Фото: скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump Мир

Молодая украинка трагически погибла в поезда в Шарлотте (Северная Каролина). Ее зарезали на глазах других пассажиров, которые даже не шевельнулись, чтобы помочь девушке. Дома у погибшей висел плакат с лозунгом Black Lives Matter. Случившееся привело в ярость президента США. По мнению Дональда Трампа, кровь эмигрантки — на руках демократов.

За что убили Ирину Заруцкую Убитую в поезде украинку звали Ирина Заруцкая. Ей было 23 года. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что погибшая жила «американской мечтой», а расправа над ней стала «прямым результатом провальной политики смягчения наказания, которая ставит преступников выше невиновных».

«Я поручила своим адвокатам привлечь к федеральному преследованию Декарлоса Брауна — младшего, рецидивиста и автора насильственных преступлений, за убийство. Мы будем добиваться максимального наказания за этот непростительный акт насилия — и он больше никогда не увидит свет дня как свободный человек», — заверила Бонди.

Фото: Charlotte Area Transit System

Ирину зарезали еще в конце августа, а 5 сентября управление общественного транспорта Шарлотта обнародовало видео с нападением на девушку. На записи видно, что Ирина просто сидела и смотрела в телефон. Внезапно сидевший позади нее темнокожий мужчина расправил карманный нож, встал и трижды ударил Заруцкую в шею. Пострадавшая сначала расплакалась, а потом потеряла сознание. Никто из пассажиров не попытался ей хоть как-то помочь.

Сегодня украинское издание «Страна» выложило в своем Telegram-канале фото комнаты, где жила погибшая. Особое внимание привлек плакат на двери с лозунгом Black Lives Matter (в переводе с английского — «жизни черных важны»).

Известно, что Ирина совсем недавно уехала с Украины и собирала деньги на переезд для членов своей семьи, писало издание Charlotte Observer. В день убийства она ехала домой после смены в пиццерии, не подозревая, что с ней случится в вагоне поезда. По информации газеты, изрезанную Заруцкую нашли на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд около 22:00. Прибывшие на место полицейские быстро арестовали 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна. Мужчину доставили в больницу с травмами, не угрожавшими его жизни. В тот же вечер ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.

Фото: Charlotte Area Transit System

При дальнейшей проверке выяснилось, что Браун был многократно судим, в том числе за тяжкое преступление — проникновение со взломом и ограбление с применением опасного оружия. С Ириной он не был знаком. По решению суда бездомный рецидивист должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

Реакция Трампа на убийство Заруцкой Отреагировал на смерть Заруцкой и Дональд Трамп. Президент США выразил соболезнования семье эмигрантки и признался, что видео с моментом убийства невозможно смотреть из-за его жестокости. Напавшего на Ирину Трамп назвал «безумцем» и «психом». «Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую сегодня утром или прошлой ночью в Шарлотте зарезал безумец, псих, который просто встал и начал действовать. Это попало на запись. На самом деле смотреть невозможно, потому что это ужасно, ее жестоко зарезали, она просто сидела. Эти люди злые. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы с этим не справимся, у нас не будет страны», — подчеркнул президент.

Фото: скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump

Позже Трамп опубликовал у себя в Truth Social данные о том, что Брауна в общей сложности 14 раз отпускали из тюрьмы под безналичный залог. Его отмены, как известно, продолжает добиваться политик. «Какого черта он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников нужно сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму», — отрезал он. По словам Трампа, Северной Каролине, как и каждому штату, нужны закон и порядок, и обеспечить его смогут «только республиканцы». «И где же возмущение со стороны ведущих СМИ по поводу этой ужасной трагедии?» — поинтересовался американский лидер.

Подсчеты Маска в AP И этот риторический вопрос был неслучаен, так Трамп хотел уколоть крупные продемократические издания, проигнорировавшие смерть Заруцкой. На это обращал внимание и миллиардер Илон Маск.

Фото: скриншот X/@elonmusk

В своем аккаунте в X он опубликовал скрины результатов поиска по запросу «Irina Zarutska» на сайте Associated Press, которые оказались нулевыми. При этом, когда Маск ввел в поисковую строку «George Floyd», оказалось, что это имя упоминалось на сайте 74 221 раз. Флойд был темнокожим мужчиной, убитым сотрудником полиции. Случившееся спровоцировало возникновение движение BLM. «Математика сломалась (divide by zero ratio)», — прокомментировал эти результаты Маск. Ничего не писали об убийстве Ирины ни CNN, ни The New York Times.