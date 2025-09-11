В США освободили задержанного после убийства Чарли Кирка

Мужчину, задержанного сразу после убийства американского консервативного политика Чарли Кирка, освободили. Об этом сообщил в соцсети Х директор ФБР Кэш Патель.

«Субъект, находящийся под стражей, был освобожден после допроса правоохранительными органами», — написал он.

Патель отметил, что спецслужбы продолжают расследовать покушение на активиста. Также вся информация будет публиковаться в Сети в целях обеспечения прозрачности.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс ранее назвал покушение на Кирка политическим убийством и целенаправленной атакой. В момент выстрела в политика на мероприятии присутствовали около трех тысяч человек, за их безопасность отвечали шесть полицейских.

Во время выступления в университете штата Юта неизвестный выстрелил в Кирка. Предположительно, стрельба велась с крыши соседнего кампуса. Активиста оперативно доставили в госпиталь, медики не смогли его спасти.