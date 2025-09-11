Сегодня 02:44 Поддерживал Трампа и оскорблял Зеленского. Чем известен расстрелянный в США Чарли Крик 0 0 0 Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Мир

В США произошло покушение на правого активиста, сторонника Республиканской партии, радиоведущего Чарли Кирка. Пуля попала в шею, стрелок задержан. Что известно о пострадавшем и причинах нападения — в материале 360.ru.

Чарли Кирк умер: что известно о покушении Покушение произошло в Университете долины Юта во время публичного мероприятия в рамках American Comeback Tour по 14 городам, в рамках которого Кирк использовал фирменный прием «Докажи мне, что я не прав». На этот раз он отвечал на вопрос о количестве трансгендеров*, устроивших массовые расстрелы в Америке за последние 10 лет. Выстрел раздался из университетского центра примерно в 60 метрах от шатра, где сидел Кирк. Он получил ранение в шею.

Мы услышали громкий выстрел, я увидел, как из Чарли хлынула кровь, я увидел, как его тело откинулось назад и обмякло, и все упали на землю. Джастин Хикенс Очевидец

Администрация университета призвала всех покинуть территорию кампуса и объявила об отмене занятий до дальнейшего уведомления. Полицейские увели седовласого мужчину, им мог оказаться член Демпартии Майкл Маллинсон. Позднее представительница университета Эллен Тринор опровергла арест подозреваемого. Еще спустя некоторое время ФБР объявило о задержании предполагаемого преступника. Трамп моментально отреагировал на произошедшее. Он сообщил в соцсети Truth Social о гибели Кирка.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. <…> Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и его семье», — сказал он. Представитель Turning Point USA подтвердил в телеканалу NBC News, что Кирк застрелен. ФБР начало расследование. Участники встречи пожаловались на халатность организаторов — на площадке отсутствовали металлоискатели и какой-либо контрольно-пропускной пункт. Охранники не досматривали гостей и не сканировали QR-код с билетов. Зайти на площадку мог любой желающий. Кто такой Чарли Кирк Родился в 1993 году в пригороде Чикаго. Еще со школы вел активную общественную жизнь. Например, устроил кампанию против повышения цен на печенье в столовой.

В 18-летнем возрасте вместе с Уильямом Монтгомери создал некоммерческую организацию Turning Point USA (TPUSA) для объединения консервативной молодежи против либералов. Организация Кирка работала в школьных и студенческих кампусах, агитируя за низкие налоги и ограниченное правительство. Среди ее спонсоров — бизнесмен из Вайоминга Фостер Фрисс. С октября 2020 года Кирк вел авторское радио-шоу The Charlie Kirk Show на Salem Radio Network. Оно вошло в топ-15 Apple Podcasts в категории «Новости».

Женат на подкастере, обладательнице титула «Мисс Аризона США» Эрике Францве. Супруги воспитывали двух детей. Соратник Трампа Публичную поддержку Трампу Кирк выразил в 2016 году, когда выступил на съезде Республиканской партии. Он стал личным помощником старшего сына политика Дональда Трампа–младшего во время предвыборной кампании. Со временем TPUSA разрослась в сеть организаций. Turning Point Action, созданная для борьбы с Демпартией, приобрела Students for Trump и присоединилась к избирательной кампании республиканца в 2020 году. Правда, тогда Трамп не смог пойти на новый срок.

В 2024 году Кирк организовал тур You’re Being Brainwashed, призванный стимулировать политически пассивную молодежь и недовольных консерваторов. Считается, что эта кампания внесла большой вклад в победу Трампа на президентских выборах, потому что он выиграл в Аризоне, родном штате Turning Point, с перевесом в 5% после незначительного поражения там в 2020 году. Консервативный активист Кирк выступал за новый консерватизм, свободу слова, бросал вызов крупным технологическим компаниям и СМИ. Он утверждал, что демократы «выступают за все, что ненавидит бог», и называл выбор между Трампом и Камалой Харрис духовной битвой.

Аборт Кирк считал убийством и требовал запретить однополые браки*. Он утверждал, что настоящего разделения церкви и государства не существует, призывая христиан-евангелистов голосовать за республиканцев. Кирк об Украине Активист не раз высказывался о бессмысленности поддержки Украины на фоне внутренних проблем США. Он осуждал предыдущую администрацию за вмешательство в конфликт и призывал направить деньги на помощь американцам, пострадавшим от урагана «Хелен».

Мне не нравится идея отправки оружия на Украину Чарли Кирк

Президента Владимира Зеленского он обвинял в нежелании заключить мирное соглашение и призывал отказаться от претензий на Крым. Он называл главу киевского режима капризным ребенком, ответственным за миллион смертей. Реакция на убийство Кирка Белый дом приспустил флаг. Трамп издал указ, предписывающий сделать то же на всех федеральных зданиях, в посольствах, консульских учреждениях и других объектах правительства США за рубежом до заката 14 сентября. «Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше Чарли. Все его любили и восхищались им, особенно я, а теперь его больше нет с нами», — заявил президент США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что политическое насилие стало слишком распространенным в США. Вице-президент Джей Ди Вэнс поделился в соцсетях совместной фотографией с активистом.

«В нашей стране нет места подобному насилию. Оно должно прекратиться немедленно», — заявил в соцсети X бывший президент США, демократ Джо Байден. Резко высказался бизнесмен Илон Маск. Он тоже активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании. «Левые — это партия убийства», — заявил он в соцсети X. Последовала реакция и за рубежом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал молиться о Кирке. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что убийство Кирка имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира «Покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», — сказал он. * ЛГБТ — запрещенное в России движение, признанное экстремистским.