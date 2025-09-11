В США до сих пор не нашли подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Первого подозреваемого в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка Захария Ахмед Куреши отпустили после допроса. Полицейские продолжили искать виновника. Об обстановке сообщил глава ФБР Кэш Патель в соцсети Х .

Кирка убили выстрелом в шею во время его выступления на турне American Comeback в Университете Юта-Вэлли. Происшествие случилось около 12:00 по местному времени.

После ЧП его экстренно доставили в больницу. По данным агентства Reuters, Кирку сделали операцию, однако спасти активиста все равно не удалось.

Сейчас американская полиция развернула операцию по поиску виновника. Как отметили в правительстве, он был одет в темную одежду и стрелял с крыши кампуса на расстоянии.

Ранее профессор истории, политологии и права американского университета Назарета Тимоти Ниланд заявил, что нападения на политиков стали обыденностью в Америке. Он назвал убийство Кирка ударом для Республиканской партии и потрясением основ всей политики США.