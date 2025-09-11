Полиция определила место стрельбы в Чарли Кирка

Комиссар Мэйсон: в Кирка стреляли с крыши на уровне третьего этажа

Убийца выстрелил в консервативного активиста Чарли Кирка с высоты третьего этажа. Комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мэйсон сообщил об этом на брифинге, сообщила газета The New York Times .

«Выстрел был произведен с места на третьем этаже, вероятно, с крыши, с большего расстояния. Выстрел с крыши», — сказал он.

Мэйсон уточнил, что Кирка доставили в больницу на частном автомобиле, врачи констатировали смерть. По версии следствия, убийца попал в него неслучайно, преступление направлено против активиста.

Коллега Мэйсона, начальник полиции Университета долины Юты Джефф Лонг отказался ответить на вопрос о том, найдено ли оружие. Он сообщил, что на мероприятие пришли около трех тысяч человек, обеспечением их безопасности занимались шесть полицейских.

Ранее представитель Университета долины Юта сообщил, что стрельба велась из соседнего здания. Преступник предположительно находился в университетском центре Losee Center.