Китовая акула появилась у берегов Египта. Морской гигант вернулся в курортные воды
У побережья Египта в районе города Дахаба туристы заметили китовую акулу — самую крупную в мире рыбу. Местные чиновники организовали проверку.
О появлении гигантского морского обитателя сообщило Министерство окружающей среды Египта. Во время проверки информация о китовой акуле подтвердилась.
«Отслежены сообщения на сайтах о появлении китовой акулы в районе лагуны Дахаба. Министр окружающей среды Ясмин Фуад дала указание рабочей группе управления заповедников Южного Синая подтвердить появление китовой акулы на побережье», — следует из официального заявления.
Китовая акула — угроза туризму?
Считается, что китовая акула не нападает на людей, но может представлять опасность из-за своих больших размеров. Длина такой рыбы достигает в среднем 13 метров, а вес — 21 тонны. Ее обычная пища — планктон.
Появление акулы в Красном море фиксируется не первый раз. В середине апреля этого года рыбу уже наблюдали у побережья Хургады. Она периодически появляется в египетских водах — например, в 2023 году ее заметили дайверы у побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море.
Нападения акул на туристов
Туристы часто подвергаются нападению акул на популярных курортах. В Израиле в конце апреля обнаружили останки дайвера — 40-летнего Барака Цаха. У мужчины осталось четверо детей.
«Барак вошел в воду, чтобы нырнуть и снять акул, а не кормить их или играть с ними», — рассказала жена погибшего.
На Мальдивах российскую туристку покусала акула. Девушка успела оттолкнуть хищника и уплыть к лодке, но на руке у пострадавшей образовалась открытая рана. Врачи накладывали швы почти на живую.
В марте акула утащила серфера в море на глазах у туристов в Австралии. Спасатели долго искали его останки, изначально обнаружив лишь доску со следами зубов хищника.
Во Флориде рыбак поскользнулся на камнях и едва не стал жертвой акулы. Он быстро среагировал и забрался обратно до того, как хищник успел его схватить. Видео, которое снял друг рыбака, завирусилось в Сети.
В феврале две туристки из США получили травмы после нападения акулы на Багамских островах. Отдыхающие прыгнули в воду с яхты, после чего одна из девушек почувствовала, как что-то толкнуло ее в ногу. Она бросилась к лестнице, чтобы подняться на борт, в этот момент ее укусила акула. Друзья и родственники вытащили девушек из воды.