14 мая 2025 14:35 Китовая акула появилась у берегов Египта. Морской гигант вернулся в курортные воды 0 0 0 Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com / www.globallookpress.com Мир

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У побережья Египта в районе города Дахаба туристы заметили китовую акулу — самую крупную в мире рыбу. Местные чиновники организовали проверку.

О появлении гигантского морского обитателя сообщило Министерство окружающей среды Египта. Во время проверки информация о китовой акуле подтвердилась. «Отслежены сообщения на сайтах о появлении китовой акулы в районе лагуны Дахаба. Министр окружающей среды Ясмин Фуад дала указание рабочей группе управления заповедников Южного Синая подтвердить появление китовой акулы на побережье», — следует из официального заявления.

Фото: Bayu Novanta/Xinhua / www.globallookpress.com

Китовая акула — угроза туризму? Считается, что китовая акула не нападает на людей, но может представлять опасность из-за своих больших размеров. Длина такой рыбы достигает в среднем 13 метров, а вес — 21 тонны. Ее обычная пища — планктон. Появление акулы в Красном море фиксируется не первый раз. В середине апреля этого года рыбу уже наблюдали у побережья Хургады. Она периодически появляется в египетских водах — например, в 2023 году ее заметили дайверы у побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море.

Фото: РИА «Новости»

Нападения акул на туристов Туристы часто подвергаются нападению акул на популярных курортах. В Израиле в конце апреля обнаружили останки дайвера — 40-летнего Барака Цаха. У мужчины осталось четверо детей. «Барак вошел в воду, чтобы нырнуть и снять акул, а не кормить их или играть с ними», — рассказала жена погибшего. На Мальдивах российскую туристку покусала акула. Девушка успела оттолкнуть хищника и уплыть к лодке, но на руке у пострадавшей образовалась открытая рана. Врачи накладывали швы почти на живую.

Фото: РИА «Новости»

В марте акула утащила серфера в море на глазах у туристов в Австралии. Спасатели долго искали его останки, изначально обнаружив лишь доску со следами зубов хищника. Во Флориде рыбак поскользнулся на камнях и едва не стал жертвой акулы. Он быстро среагировал и забрался обратно до того, как хищник успел его схватить. Видео, которое снял друг рыбака, завирусилось в Сети. В феврале две туристки из США получили травмы после нападения акулы на Багамских островах. Отдыхающие прыгнули в воду с яхты, после чего одна из девушек почувствовала, как что-то толкнуло ее в ногу. Она бросилась к лестнице, чтобы подняться на борт, в этот момент ее укусила акула. Друзья и родственники вытащили девушек из воды.