Рыбак упал на акулу и чудом остался жив

The Mirror: рыбак едва не погиб после падения на акулу во Флориде

Рыбак поскользнулся на камнях и едва не стал жертвой акулы во Флориде. Нападение хищника попало на видео, сообщило The Mirror.

По данным издания, мужчина вылавливал акулу на берегу, но поскользнулся и упал в воду. Рыбак быстро среагировал и сразу же взобрался обратно на камни до того, как его успел схватить хищник.

Американец не получил травм и отделался испугом, а акула освободилась от лески и уплыла. Видео, которое снял друг рыбака, завирусилось в Сети и набрало уже три миллиона просмотров.

В Австралии акула атаковала 17-летнюю девушку, которая отдыхала на популярном пляже Вурим. Хищник растерзал подростка примерно в 100 метрах от берега.

На курорте в Египте из-за нападения акулы погиб турист. Хищник напал на жертву в водах Красного моря у побережья города Марса-Алам.