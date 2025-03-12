Акула утащила серфера в море на глазах у туристов в Австралии

В Австралии акула напала на серфера и утащила его на глубину. Очевидцами стали отдыхающие на популярном пляже туристы, сообщил ABC News.

По данным телеканала, посетители пляжа Уортон заметили, как к берегу приближается крупная акула. Когда хищник достиг мелководья, всех купающихся попросили выйти из воды.

Один серфер остался в море, акула напала на него. В тот момент на берегу стояли около 20 человек. Они рассказали, что хищник утащил мужчину на глубину.

«Я оцепенел, ведь сам рассчитывал зайти в воду», — сказал один из туристов.

Спасатели продолжают искать останки серфера. Пока они обнаружили только его доску со следами акульих зубов.

Ранее акула напала на девушку-подростка на пляже Вурим в Австралии. Хищница буквально растерзала пострадавшую, медики не смогли ее спасти.