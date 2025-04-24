Акулы растерзали многодетного отца в Израиле

Останки дайвера, который стал жертвой нападения акул, обнаружили в Израиле. Он был многодетным отцом, сообщило агентство Associated Press.

Израильская полиция заявила, что останки, найденные на месте нападения хищника, соответствуют телу мужчины. Погибший — 40-летний Барак Цах, у него остались четверо детей.

«Барак вошел в воду, чтобы нырнуть и снять акул, а не кормить их или играть с ними», — рассказала жена погибшего.

По словам главы морских рейнджеров управления природы и парков Израиля Игаля Бен-Ари, это было третье зафиксированное нападение акулы в стране. После этого пляж закрыли для отдыхающих.

Стая находящихся под угрозой исчезновения темных акул много лет плавает рядом с этим районом. Купание на пляже запрещено, но отчаянные пловцы все равно заходят в воду.

Несколько дней назад темная акула напала на дайвера у побережья рядом с городом Ашдод. Мужчина плавал возле устья ручья Нахаль-Хадеравне за пределами разрешенной для купания зоны.