Россиянке на Мальдивах зашивали руку почти на живую после укуса акулы

Readovka: после укуса акулы руку россиянки на Мальдивах зашивали почти на живую

Российскую туристку на Мальдивах укусила акула. Об этом сообщило издание Readovka в Telegram-канале .

По данным журналистов, женщина прилетела на остров из Москвы и решила посетить популярную экскурсию — снорклинг с акулами-няньками. Первые минуты погружения прошли спокойно, но потом ситуация вышла из-под контроля.

В воде появились несколько больших скатов с ядовитыми шипами, а затем приплыли акулы. Одна из хищных рыб резко напала на россиянку. Девушка успела оттолкнуть ее и уплыть к лодке.

На руке образовалась открытая рана, туристку сразу госпитализировали. В больнице ей зашивали руку почти на живую — анестезия была слабая. Чтобы пережить муки, девушки дали полотенце. Она зажимала его зубами и пыталась терпеть.

Однако на этом страдания путешественницы не закончились. Когда она обратилась в страховую — компания отказалась покрывать расходы.

Также россиянка узнала, что далеко не первая, кого покусали морские хищники. В больнице ей рассказали, что три человека погибли из-за атаки ядовитых скатов, которые подплыли к людям во время экскурсии. Однако об опасности туристов никто не предупредил.

Другой случай с акулами на Мальдивах произошел в феврале. Хищник напал на российскую туристку и тоже прокусил ей руку.