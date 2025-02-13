«Разорвана в клочья». Две девушки чудом выжили после нападения акулы

Две туристки из США пострадали во время нападения акулы на Багамских островах, одна из них получила серьезные травмы. Об этом девушки рассказали каналу NBC News .

Отдыхающие на Багамах 20-летняя Райли Декер и 24-летняя Саммер Лейман решили искупаться в заливе Бимини вечером в пятницу, 7 февраля. Девушки взялись за руки и прыгнули в воду с яхты.

По словам Декер, она вскоре почувствовала, как что-то толкнуло ее в ногу. Они бросились к лестнице, чтобы подняться на борт. В этот момент ногу Декер потянуло вниз, и она поняла, что ее укусила акула.

Друзья и родственники вытащили девушек из воды. Декер наложили жгут на правую ногу, а потом увидели, что и ее подругу укусили.

«Друзья кричали мне, что верхняя часть моей ступни была словно разорвана в клочья, а я даже не осознавала этого, пока не посмотрела вниз», — рассказала Лейман.

Девушек доставили в местную больницу. Позже Декер призналась журналистам, что они благодарны за то, что остались живы. Пострадавших перевезли для дальнейшего лечения во Флориду.

Ранее акула напала на россиянку на Мальдивах, прокусив женщине руку.