Главный христианский праздник — Пасху — в мире ежегодно отмечают дважды. И католики, и православные чествуют воскрешение Иисуса Христа, но делают это, как правило, в разные даты. Почему так происходит и в чем еще отличия двух традиций, разбирался 360.ru.

Когда наступит католическая Пасха в 2026 году Для миллионов верующих во всем мире Пасха — это сердце христианской веры. Она символизирует торжество жизни над смертью и искупление грехов. Католики и православные вспоминают Сына Божия, принявшего мучительную смерть на кресте, а потом воскресшего и подарившего человечеству надежду на вечность. Дату Пасхи вычисляют по непростому правилу: это должно быть первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Звучит одинаково для всех, но на деле оказывается иначе. Главная причина путаницы с датами — это два разных календаря. Католики пользуются григорианским календарем, введенным в 1582 году папой римским Григорием XIII, а Православная церковь ориентируется на традиционный юлианский календарь, уходящий корнями во времена Юлия Цезаря.

Фото: РИА «Новости»

В 2026 году католики отпразднуют Светлое Христово Воскресение раньше, 5 апреля. Для православных христиан Пасха наступит неделей позже, 12 апреля. Интересно, что совпадение праздника у двух конфессий — событие редкое. Последний раз это случалось в 2025 году, тогда Пасху отмечали в один день, 20 апреля. Чаще всего случается разрыв как минимум в несколько дней. Как постятся католики и православные: строгость против гибкости На датах отличия не заканчиваются. Для многих становится неожиданностью тот факт, что западные христиане не соблюдают Великий пост в том виде, в котором он привычен православным. Православный подход: 48 дней строгой аскезы. Отказ от мяса, молока, яиц, а в определенные дни — даже от рыбы и масла. Это время усиленной молитвы и покаяния. Католический подход: гибкость и снисхождение. Строгий пост соблюдается всего три дня — в Пепельную среду (начало поста), Страстную пятницу и Великую субботу.

Фото: РИА «Новости»

В остальные дни католики могут есть и рыбу, и молочные продукты, и яйца. Ограничения на развлечения носят только рекомендательный характер. Как правило, католики не ограничивают себя в походах в гости и увеселительных мероприятиях. Кроме того, сам пост получается немного короче — 46 дней. Пасхальные символы: от кулича до зайца Когда речь заходит о пасхальных атрибутах, культурные различия становятся особенно заметными. Восточная традиция (православие) Здесь царят кулич и крашеное яйцо. Яйца чаще всего красят в красные цвета, символизирующие кровь Христа и возрожденную жизнь. В праздник принято «биться яйцами» — проверять, чье яйцо крепче. Кулич же олицетворяет присутствие Бога в мире. Западная традиция (католицизм) Пасха для многих европейцев и американцев немыслима без пасхального зайца (или кролика). Этот символ плодородия и возрождения приносит детям корзинки с шоколадными яйцами, конфетами и плюшевыми игрушками.

Фото: РИА «Новости»

Отсюда родилась популярная игра с поиском яиц: взрослые прячут сладости в саду или доме, а дети с радостью ищут их. Шоколад здесь вытеснил куриное яйцо, но смысл остался тем же — радость обновления жизни. Благодатный огонь и пасхальный костер: как проходят службы Еще одно важное различие касается богослужебных традиций. Для православных ключевым чудом является схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу. Католики, как правило, относятся к этому событию нейтрально или даже с некоторой долей скептицизма. У римо-католиков пасхальное богослужение начинается после наступления темноты. Перед храмом на улице принято разжигать большой костер. Также зажигается особая свеча большого размера — пасхал, которую используют для обрядов. После этого начинается торжественная месса.