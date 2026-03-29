В РПЦ рассказали, можно ли верующим пить алкоголь в пост

Кипшидзе: многие христиане отказываются от алкоголя в пост, хотя запрета нет

Во время поста многие верующие сознательно отказываются от алкоголя, хотя в церковном уставе такого запрета нет. Об этом РИА «Новости» рассказал зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, часто можно услышать шутки, что раз в алкоголе нет мяса, то его можно употреблять во время поста. Дело в том, что постные традиции пришли на Русь из средиземноморского региона — Византии, где вино входило в ежедневный рацион.

«Но это не означает, что пьянство и связанные с ним развлечения каким-либо образом совместимы с днями Великого поста», — сказал он.

Кипшидзе отметил, что многие христиане полностью отказываются от алкоголя во время поста. При этом формального запрета в уставе нет.

В этом году Великий пост начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. Православную Пасху, или Светлое Христово Воскресение верующие будут отмечать 12 апреля.

