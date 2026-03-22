Патриарх Иерусалима проведет церемонию схождения Благодатного огня даже при ограничениях

Патриарх Иерусалима Феофил III проведет церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу даже при продлении ограничений в Старом городе. Об этом ТАСС сообщил источник в Иерусалимском Патриархате.

По словам собеседника агентства, патриарх заявил об этом на встрече с духовенством. Церемония состоится, даже если двери храма Гроба Господня будут закрыты по соображениям безопасности.

«Опыт у Патриархата есть. На церемонии в 2020 году, когда была пандемия, патриарх находился в храме и провел церемонию вместе с членами Святогробского братства», — отметил источник ТАСС.

После церемонии Благодатный огонь в специальных фонарях отвезут на пограничные пункты для передачи в другие страны.

В прошлом году схождение огня в Иерусалиме встретили тысячи паломников и представители христианских конфессий, в том числе РПЦ. Святыню в Россию переправили из Иерусалима на самолете «Сергей Королев». В аэропорту Благодатный огонь встречали десятки верующих.