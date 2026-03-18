Православная Пасха — 2026: история и традиции праздника Светлого Христова Воскресения Священник Конюхов объяснил, чем новозаветная Пасха отличается от ветхозаветной

Дата одного из самых главных праздников христианства — Светлого Христова Воскресения — меняется каждый год. В 2026-м он выпадает на 12 апреля. О древней истории Пасхи, ее смысле и традициях — в материале 360.ru.

История и суть праздника Пасхи Праздник Пасхи имеет ветхозаветное происхождение. Само слово «пасха» переводится как «проходящие мимо». «В Ветхом Завете это был праздник выхода евреев из египетского плена — Песах. Тогда на Египет обрушились 10 казней, потому что иудеев отказывались отпускать. Последняя заключалась в том, что Ангел смерти проходил и забирал египетских первенцев. Чтобы он не забрал детей Израиля, евреи закалывали пасхального агнца и мазали его кровью двери, благодаря чему Ангел смерти проходил мимо их домов», — рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. Новое понимание и смысл Пасхи принес в христианский мир Иисус. Именно во время празднования иудейской Пасхи он пошел на добровольную смерть, чтобы спасти не только израильтян, но и всех людей от человеческого греха и смерти.

Фото: Медиасток.рф

Подробно последнюю неделю земной жизни Христа вспоминают в Страстную седмицу: в пятницу говорят о распятии Господа, в субботу — об ожидании чуда, а в воскресенье — о чуде воскрешения.

Этот праздник очень важен для христиан, потому что Иисус победил смерть. Миллионы людей во все времена мечтали каким-то образом преодолеть смерть. Господь через свою крестную жертву ее победил и дал возможность жить в Царствии Божьем. Николай Конюхов

Но главная мысль в том, что это не просто обещание недостижимого, но объяснение, что на самом деле люди уже сейчас находятся в нем, когда живут в мире с собой и другими. Как подготовиться к Пасхе Великий пост — это дорога к празднику воскрешения. И конечно, дело тут не только в ограничениях в еде. «В первую очередь это время милосердия и доброты. Когда человек говорит: „Я не могу поститься, потому что мне по здоровью нельзя“, это не совсем так. Можно не поститься по монастырскому уставу, но взять на себя воздержание по поступкам, чтобы праздник Пасхи стал понятным и ярким», — пояснил Конюхов. Священнослужитель напомнил: чем лучше человек подготовится, тем больше он ощутит радость праздника. Но даже если верующий пропустил этап подготовки, но на Пасху все равно придет порадоваться вместе со всеми, Господь даст ему радость — просто она будет иной, добавил он.

Фото: Пасха в Главном храме ВС РФ в Одинцовском округе / Медиасток.рф

Пасхальные традиции Празднование Светлой Пасхи начинается в Великую субботу, когда одеяния священнослужителей сменяются с траурных темных на белые, в это же время начинают петь воскресные гимны «Воскресни Боже». В пятницу или субботу люди несут на освящение пасхальные блюда — куличи, крашеные яйца, творожные пасхи.

В ночь на воскресенье происходит крестный ход, затем идет Пасхальная заутренняя литургия. Эти богослужения отличаются особой торжественностью и праздничностью.

Священник делится вестью «Христос воскрес», и весь народ отвечает ему «Воистину воскрес». Так древние апостолы когда-то сообщали людям, что их любимый учитель, которого распяли на кресте и положили во гроб, стал живым, что было невероятным событием. Отсюда и традиция поздравлять друг друга этими словами. Николай Конюхов

Далее день начинается с разговения дома, где сначала вкушают освященную накануне пищу. Празднование и радость продолжаются следующие 40 дней. Особенно ярко это видно в храмах, где всю Светлую седмицу, то есть неделю после Пасхи, продолжают проводить праздничные богослужения. В эти дни люди радуются, ходят друг к другу в гости, делятся пасхальной новостью и вкушают все то, от чего весь пост отказывались.

Фото: Пасха в Кашире / Медиасток.рф

Что обозначают главные пасхальные блюда Кулич — это пасхальный хлеб, который символизирует воскрешение: человек встает из мертвых, подобно дрожжевому тесту, из которого готовят кулич, постепенно поднимается. «Также это напоминание о трапезах, которые проводил со своими учениками Иисус, когда он преломлял хлеб», — рассказал Конюхов. Творожная пасха с изюмом и цукатами символизирует радость, как вкушение пищи, которую ели только по праздникам. Крашеные яйца — это символ жизни. Из него рождается жизнь, и она продолжается вечность даже после смерти. «С другой стороны, это воспоминание о чуде, когда Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, принесла императору белое яйцо и сказала, что Христос воскрес. Тогда император сказал, что это невозможно, как и этому яйцу покраснеть. Свершилось чудо, и яйцо из белого стало красным», — отметил священник. По этой причине алый цвет считается пасхальным.

Дата католической Пасхи Даты православной и католической Пасхи отличаются из-за разных календарей. Православные христиане используют юлианский календарь, а католики — григорианский. Как правило, католическая Пасха наступает раньше православной, но иногда праздник выпадает на один день. Так произошло в 2025 году, когда его отмечали 20 апреля. В этом году католическую Пасху будут праздновать 5 апреля.