Пасхальный кулич за 100 тысяч рублей выставили на продажу в Москве

В московских кондитерских появился «Кремлевский кулич» стоимостью 100 тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Москва сегодня» .

Главное украшение изделия — точная копия собора Василия Блаженного на Красной площади. Необычное угощение приурочили к Пасхе, которую в этом году отмечают 12 апреля.

Ранее трендвотчер Регина Ахметова рассказала, что куличи за десятки тысяч рублей служат не столько продуктом, сколько показателем статуса.

Кондитерские и рестораны выпускают ограниченное число праздничных угощений специально для своей аудитории, которая готова потратить много денег ради эмоций и картинки.

Священник Николай Конюхов рассказал 360.ru, что в православной традиции кулич символизирует воскрешение и служит напоминанием о трапезах, которые проводил со своими учениками Иисус Христос. Он также раскрыл смысл других пасхальных угощений и традиций.