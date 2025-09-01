«Калинка-малинка», важные встречи и шуточки Пескова. Как прошел первый день саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества открылся в Китае. Президент России Владимир Путин прилетел в Тяньцзинь, где уже успел пообщаться с некоторыми иностранными лидерами. О том, как прошел первый день ШОС — в материале 360.ru.

Как встретили Путина в Тяньцзине? Высокопоставленные китайские чиновники и почетный караул встретили российского лидера в аэропорту Биньхай города Тяньцзинь. От трапа президентского лайнера до Aurus расстелили красную ковровую дорожку. На автомобиле были китайские дипломатические номера, хотя обычно в других странах на машине московские номера. Путин будет передвигаться на российском автомобиле по Китаю.

Фото: Guo Xulei/XinHua / www.globallookpress.com

Из аэропорта Путин направился в конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян», где его встретил Си Цзиньпин и его супруга Пэк Лиюань. Они пожали друг другу руки и сфотографировались. Лидеры встретились перед церемонией приветствия участников саммита ШОС и успели тепло пообщаться «на ногах».

После обмена приветствиями главы делегаций поучаствовали в традиционной фотосессии. В честь российского лидера на саммите исполнили композицию «Калинка-малинка». И, как пошутил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, опубликовавший видеоролик с Путиным на саммите, сразу стало понятно, насколько «изолирована» Россия. Программа торжественного открытия саммита также включала в себя праздничный концерт, встречу участников и официальный прием. Основные деловые мероприятия начнутся 1 сентября.

С кем беседовал Путин в неформальной обстановке? Глава государства обсудил с китайским коллегой недавние переговоры России и США, а также другие вопросы. «Очень подробно наш президент общался с председателем КНР. Они вместе сидели и могли обстоятельно поговорить. В том числе обсуждались наши контакты с американцами», — рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что Путин не успел побеседовать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но члены российской делегации активно общались с азербайджанскими коллегами. Также российский лидер переговорил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время официального обеда. Они сидели рядом. Путин обменялся приветствиями и пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер отметил, что им предстоит обсудить много нерешенных вопросов на полях саммита. Не только двусторонних, но также региональных и международных. Пашинян отметил, что рад этой встрече и тому партнерству, которое сложилось между Россией и Арменией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров прошла без посредников. По его словам, «очень хорошая была беседа, продолжительная». Также Путин успел кратко пообщаться с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Без шуток Пескова не обошлось Российского лидера устроили в номере отеля Ritz-Carlton . Пресс-секретарь решил пошутить, когда увидел журналистов, ожидающих Путина в холле. «У Путина другой вход», — заявил он и улыбнулся. На это представители прессы ответили смехом.

Песков также поделился впечатлениями от организации саммита, отметив, что прием прошел в «максимально гостеприимной атмосфере». «Кухня была великолепная, и концерт был великолепный. Было очень много блюд, было очень вкусно», — признался он.

Визит Путин в Китай продлится четыре дня. Саммит ШОС пройдет 1 и 2 сентября, а 3 сентября президент примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.