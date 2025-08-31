Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Главу государства лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань.

Мероприятия саммита ШОС проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян».

Официальная программа мероприятий начнется 1 сентября с церемонии приветствия Цзиньпином коллег из государств — членов ШОС.

Затем пройдет заседание Совета глав государств-членов, на котором они подведут итоги деятельности ШОС за 2024–2025 годы, обсудят актуальные международные проблемы, продвижение сотрудничества в сферах безопасности, политики, гуманитарных связей и экономики. На утверждение лидеров представят порядка 20 документов.

Для поездок Путина по КНР подготовили автомобиль Aurus с китайскими дипломатическими номерами.