Песков в шутку чуть не запутал ожидающих Путина журналистов в Китае

Песков в шутку отправил ждущих Путина журналистов в Китае к другому входу

Ожидающие президента России Владимира Путина в холле отеле Ritz Carlton в Тяньцзине журналисты чуть не повелись на шутку официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который решил их запутать. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Вышедший к прессе Песков немного разрядил обстановку собравшихся корреспондентов.

«У Путина другой вход», — заявил он и улыбнулся, намекнув на шуточность своих слов.

Журналисты оценили слова представителя Кремля смехом.

Путин прибыл в Китай в воскресенье, 31 августа. Он примет участие в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Тяньцзине и продолжится до вечера понедельника.

После российский лидер отправится в Пекин с официальным визитом на встречу с главой Китая Си Цзиньпином, побывает на военном параде в честь окончания Второй мировой войны. Поездка Владимира Путина в Китай продлится четыре дня.