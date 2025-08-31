Путин и Си Цзиньпин пообщались перед церемонией фотографирования на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин пообщались «на ногах» перед фотографированием прибывших на саммит ШОС глав делегаций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

После совместного фотографирования участников саммита пригласили на торжественный прием в их честь.

Прибывшего в Китай Путина лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Также президента в Тяньцзине приветствовали русской песне «Калинка-малинка». Для поездок российского лидера по Китаю подготовили отечественный автомобиль Aurus с местными дипломатическими номерами.

Путин пробудет в КНР рекордные четыре дня. Помимо саммита ШОС, он поучаствует в военном параде и проведет переговоры с Си Цзиньпином.