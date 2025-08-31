Путина на саммите ШОС в Китае встретили песней «Калинка-малинка»

Российского президента Владимира Путина на саммите ШОС в китайском городе Тяньцзинь встретили русской песней «Калинка-малинка». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале .

«Особая атмосфера с первых минут. Владимир Путин обратил внимание на китайских музыкантов», — сказал Зарубин.

Ранее стало известно, что прибывшего в Китай российского лидера лично встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань. Для поездок Путина подготовили автомобиль Aurus с китайскими дипломатическими номерами.

Российский президент пробудет в КНР четыре дня. Помимо саммита ШОС, он станет гостем военного парада, а также проведет переговоры с Си Цзиньпином.