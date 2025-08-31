Дмитриев показал видео с Путиным на саммите ШОС, пошутив про изоляцию России

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял заявления про «изоляцию» России. Он опубликовал в соцсети X видеозапись с саммита ШОС.

На кадрах видно, как участники саммита собрались вместе для совместной фотографии. Когда они начали расходиться, то некоторые пожимали руку российскому лидеру Владимиру Путину.

«Изолированная» Россия. И никто не помнит неудачника [экс-президента США Джо] Байдена», — написал Дмитриев.

Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Тяньцзине 31 августа, его лично встретил глава КНР Си Цзиньпин со своей супругой Пэн Лиюань.

Ранее Дмитриев необычным способом призвал США к диалогу с Россией, опубликовав видеоролик с ослами, перелезающими через забор.