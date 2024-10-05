Сегодня 20:55 «Знаковое решение». Исключение талибов из списка террористов «оздоровит» ситуацию в Азии Эксперт по Ближнему Востоку Тарасов: изначально «Талибан» был проектом Запада 0 0 0 Фото: Saifurahman Safi/XinHua / Global Look Press Эксклюзив

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Российское руководство приняло принципиальное решение об исключении «Талибана»* из списка запрещенных в террористических организаций. МИД, ФСБ и другие профильные ведомства завершают работу над этим вопросом, но все должно быть сделано в установленном законом порядке. В 2023 году решение об исключении организации из списка запрещенных приняли в Казахстане. Как и когда появился «Талибан»* и какова его политика в Афганистане сейчас — в материале 360.ru.

Что такое «Талибан»* «Талибан»* — исламистская религиозно-политическая организация, которая пришла к власти в Афганистане после ухода из страны войск США в 2021 году. Ее признали террористической практически во всех странах, в том числе в России. Сейчас талибы* пытаются позиционировать себя как дипломатическое правительство, с которым можно вести диалог. В состав организации входят пуштуны — представители одной из народностей, которые жили на юго-востоке, юго-западе и юге Афганистана, а также иранцы. Все они поддерживают радикальный ислам и патриархальный строй общества. Слово «талибан» с языка пушту переводится как «ученики» или «студенты».

Фото: РИА «Новости»

История «Талибана»* «Талибан»* сформировался в 1994 году, когда Афганистан разрывали столкновения группировок моджахедов. В 1990-х основу движения составляли не только пуштуны, но и афганцы, которые в 80-х во время войны с СССР сбежали в соседний Пакистан. США тоже приложили руку к появлению «Талибана»*. Эксперт по Ближнему Востоку — Кавказу Станислав Тарасов в беседе с 360.ru назвал движение проектом Запада. «Западный проект, который должен был создать силу, чтобы выступить против присутствия российско-советского контингента войск в Афганистане», — объяснил эксперт. Радикальное течение создавалось с участием Усамы бен Ладена — лидера террористической организации «Аль-Каида»*.

Кстати говоря, представитель очень богатой саудовской семьи, который работал на ЦРУ и который возглавил практически это движение, и, в общем- то, они боролись против советского присутствия. Станислав Тарасов эксперт по Ближнему Востоку — Кавказу

Фото: РИА «Новости»

Ситуация изменилась после теракта в США 11 сентября 2001 года, когда в ударах по небоскребам в Нью-Йорке обвинили талибов*. Американцы провели решение через Совет безопасности о необходимости начать интервенцию в Афганистан, и их появление там привело к свержению талибов*, напомнил специалист. «Относительно недавно, уже при администрации [президента США Джо] Байдена, американцы позорно покинули Афганистан, просуществовав там 20 лет, ничего не добившись, не проводя никакой демократизации, и, в конечном счете, талибы* вернулись к власти. Это радикальное течение имеет за плечами опыт вооруженной борьбы с Советским Союзом, с американцами, и оно считалось террористическим, и соответствующее к нему было отношение», — подчеркнул специалист.

Политика России в отношении талибов* Сейчас политика России основывается на принципах реализма, заявил Тарасов. Талибы* стали сравнивать советское присутствие в Афганистане с американским. Представители движения открыто признают, что СССР создавал инфраструктуру, промышленность, высшие учебные заведения. «Короче говоря, вел страну вперед. <…> Что касается американцев, то они обеспечивали только фактор военного присутствия. Никаким национальным строительством они не занимались, инфраструктуру не создавали, хотя декларировали публично, что они защищают принципы демократии. У них полное разочарование. И, соответственно, талибы* пересмотрели свое мнение, и стали искать поддержки со стороны России», — отметил специалист. Россия до определенного момента придерживалась принципов резолюции Совбеза ООН, согласно которой «Талибан»* — террористическая организация.

Но некоторые страны Средней Азии, кстати, Китай, отказались от признания талибов* террористической организацией, и после определенной паузы на это пошла и Москва. Станислав Тарасов эксперт по Ближнему Востоку — Кавказу

Фото: РИА «Новости»

Это связано с прорывом России на Восток после блокады на европейском направлении. Появилась острая необходимость налаживать отношения с Афганистаном, подключать торгово-экономические и энергетические проекты, помогать талибам* укреплять структуру государственной власти. «Влиять на какую-то политику, чтобы сделать ее приемлемой, полностью цивилизованной, и переходить к конструктивному сотрудничеству. То, что сейчас про Кабул заявили, что уже принято решение [об исключении из списка террористов] — это вообще решение знаковое. Хотя мы никогда не прекращали поддерживать дипломатические отношения. Мы не убрали своего посла. Речь идет о переходе к полноформатным отношениям», — объяснил эксперт. Исключение талибов* из списка террористов положительно скажется на отношениях с Россией.

С другой стороны, это, конечно, окажет серьезное оздоровляющее воздействие на ситуацию не только на Ближнем Востоке, Среднем Востоке, но и в Юго-Восточной Азии, учитывая Пакистан, учитывая проблемы между Пакистаном и Индией, и то, что эти страны тоже будут подключаться к коммуникационному сотрудничеству по поводу поставки нефти и газопроводов. Станислав Тарасов эксперт по Ближнему Востоку — Кавказу

Фото: РИА «Новости»

«Талибан»* сейчас Главой «Талибана»* и Афганистана в 2024 году считается Хайбатулла Ахундзада, который был советником муллы Мухаммеда Омара, а в 2021 году возглавил правительство. Государство пытается выстроить дипломатические отношения с правительствами ряда стран — уже к концу лета 2022 года талибы* установили официальный контакт более чем с 16 государствами. Большая часть международного сообщества, в том числе страны-члены ООН, до сих пор не признали легитимность афганского правительства. Организация Объединенных Наций все еще считает «Талибан»* организацией, постоянно нарушающей права человека. Накануне директор ФСБ Александр Бортников сообщил о завершающей стадии проработки вопроса о снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Талибы* выразили готовность бороться с организацией «Вилаят Хорасан»*, являющейся крылом ИГИЛ*. *Запрещенные в России террористические организации.