США отказались признавать правительство талибов легитимной властью Афганистана

США не признают возглавляемое талибами* правительство Афганистана легитимной властью страны. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не в той позиции и не будем в таковой, чтобы признать „Талибан“* официальным правительством Афганистана», — сказал Кирби,

По его словам, если Россия признает их власть, это будет «плохим сигналом».

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации.

Кроме того, Россия пригласила представителей «Талибана»* на Петербургский международный экономический форум.

* организация признана террористической, запрещена в РФ