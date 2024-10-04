Исключение «Талибана» из реестра террористов в России перешло в финальную стадию

ФСБ: Россия подошла к завершающей стадии снятия с талибов статуса террористов

Россия завершает проработку вопроса о снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости» .

Бортников напомнил, что талибы* выразили готовность бороться с организацией «Вилаят Хорасан»*, являющейся крылом ИГИЛ*. По его словам, опасную группировку поддерживает Запад. Он использует возможности ИГИЛ*, чтобы устраивать теракты на территории России, добавил директор ФСБ.

Ранее «Талибан»* из списка террористов исключила Киргизия. МИД страны пошел на этот шаг после тщательного изучения вопроса и получения оценки от компетентных государственных органов.

Снятие статуса террористов с талибов* поможет государству поддерживать диалог с Афганистаном и укрепит региональную стабильность, заключили в министерстве.