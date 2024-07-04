Путин назвал талибов легальной властью Афганистана

Россия рассматривает участников движения «Талибан»* как своих союзников в борьбе с терроризмом. Об этом в ходе встречи с журналистами по итогам саммита ШОС в Астане заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что талибы* сейчас контролируют власть в Афганистане, а также взяли на себя целый ряд обязательств как внутри страны, так и среди международного сообщества.

«В этом смысле талибы*, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом», — заявил Путин.