Путин назвал талибов легальной властью Афганистана

Путин назвал талибов союзниками России в борьбе с терроризмом

Фото: РИА «Новости»

Россия рассматривает участников движения «Талибан»* как своих союзников в борьбе с терроризмом. Об этом в ходе встречи с журналистами по итогам саммита ШОС в Астане заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что талибы* сейчас контролируют власть в Афганистане, а также взяли на себя целый ряд обязательств как внутри страны, так и среди международного сообщества.

«В этом смысле талибы*, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом», — заявил Путин.

Президент пояснил, что руководство любой страны заинтересовано в стабильности своего государства.

В ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества президент России Владимир Путин поддержал восстановление специальной контактной группы по Афганистану. Он подчеркнул, что это поможет нормализации обстановки в ближневосточной стране.

Глава государства не в первый раз призвал начать контакты с движением «Талибан»*. Во время визита в Узбекистан Путин отметил, что нужно подумать о выстраивании отношений с группировкой, так как она остается действующей властью в Афганистане.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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