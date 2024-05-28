Путин призвал выстраивать отношения с «Талибаном»

Вопрос о признании движения «Талибан»* постоянно обсуждается. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

По его словам, в Афганистане есть проблемы, они всем хорошо известны. Выстраивать отношения с талибами* необходимо, так как они контролируют Афганистан и являются действующей властью в стране.

«Как выстраивать отношения с действующей властью, — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо», — подчеркнул глава государства.

Ранее Россия пригласила членов «Талибана»* на Петербургский международный экономический форум — 2024. Высокопоставленный представитель движения примет участие в мероприятии.

* организация признана террористической, запрещена в РФ