США начали мстить за свой позор в Афганистане, спонсируя терроризм
Кабулов: США мстят талибам за поражение, спонсируя террористические организации
США не смогли смириться со своим проигрышем в Афганистане и поэтому пытаются отомстить за свой позор. Такое мнение выразил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с РИА «Новости».
По его словам американская сторона финансирует ряд террористических организаций, чтобы нанести ущерб талибам*, которые пришли к власти в Афганистане после ухода США.
«Англосаксы <…> используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ**, и целый ряд других [подобных организаций]», — сказал он.
Ранее представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что беспилотники США нарушили воздушное пространство Афганистана. Дроны заметили в небе над провинциями Нимроз и Кандагар.
* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.
** ИГИЛ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.