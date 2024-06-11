США начали мстить за свой позор в Афганистане, спонсируя терроризм

Кабулов: США мстят талибам за поражение, спонсируя террористические организации

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США не смогли смириться со своим проигрышем в Афганистане и поэтому пытаются отомстить за свой позор. Такое мнение выразил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с РИА «Новости».

По его словам американская сторона финансирует ряд террористических организаций, чтобы нанести  ущерб талибам*, которые пришли к власти в Афганистане после ухода США.

«Англосаксы <…> используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ**, и целый ряд других [подобных организаций]», — сказал он.

Ранее представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что беспилотники США нарушили  воздушное пространство Афганистана. Дроны заметили в небе над провинциями Нимроз и Кандагар.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.

** ИГИЛ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.

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