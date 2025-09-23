Сегодня 02:44 Годами собирал компромат, раскрыл правду и сбежал. Какие тайны Макронов обнажил Ксавье Пуссар 0 0 0 Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Автора книги «Становление Брижит» выжили из Франции, а теперь преследуют в Италии. Ксавье Пуссар годами собирал компромат на жену президента Эммануэля Макрона и нашел кое-что общее с делом Джеффри Эпштейна. К каким выводам пришел журналист-расследователь и чем поплатился за правду — в материале 360.ru.

Кто такой Ксавье Пуссар? Французский журналист одним из первых увидел нестыковки в официальной биографии первой леди Франции и ее супруга. Узнав о расследовании, к нему обратилась журналистка Наташа Рэй, которая искала доказательства смены пола* Брижит. По итогам сотрудничества они выпустили несколько видео, систематизировав конспирологическое досье об истинной личности первой леди. Коллега Пуссара поплатилась за любопытство. После попытки связаться с предполагаемой биологической матерью детей Брижит, Катрин Одой, в дом к Рэй нагрянула жандармерия. Ее допрашивали в течение пяти часов, оштрафовали за клевету и пригрозили новыми исками. Журналистка просила убежища в России.

Сам Пуссар долго скрывал свое лицо от публики, но тоже не избежал мести Макронов. Журналисту пришлось сбежать из Франции, отказаться от гражданства и спрятать семью в Италии. Но и там ему пришло уведомление от полиции с требованием явиться в отдел — преследования продолжились. При подготовке подкаста с Пуссаром американская журналистка Кэндис Оуэнс получила официальное письмо от Елисейского двора с требованием не выпускать его в эфир. Затем ее видео с изображением расследователя удалили с YouTube якобы за обсуждение знаменитостей, хотя Оуэнс подозревала, что по просьбе кого-то из власть имущих. Позднее Макроны подали на нее в суд. Книга Пуссара «Становление Брижит» Именно Оуэнс помогла Пуссару самостоятельно выпустить книгу «Становление Брижит», так как издательства побоялись сотрудничать. Он попытался узнать, почему так мало ранних фотографий Брижит, детских или в роли матери, а официальные данные о ее прошлом разнятся. Например, в биографиях первой леди различались даты смерти сестры и племянницы.

«Пуссар я бы сказала, рисковал жизнью, когда вы узнаете закулисные истории о том, почему он и его семья решили собрать вещи и уехать из Франции, ведь он годами работал над расследованием о том, кто такая Брижит», — заявила Оуэнс. Образ четы Макронов В книге Пуссар воздержался от прямых выводов. Он рассказал, как делал множество запросов, общался с участниками событий и сопоставлял факты. Журналист уверен, что команда Макронов начала «лепить» их светлый образ после того, как Эммануэль решил баллотироваться в президенты.

Мы видим очень аккуратно выстроенный рассказ, в котором явно прослеживается работа пиар-агентств или коммуникационных структур, использующих тщательно подготовленные формулировки. В результате получается история, которая звучит неестественно. Ксавье Пуссар Журналист-расследователь

Пиарщики исправили некоторые факты в истории семьи. Например, превратили совращение учительницей аутистичного подростка в судьбоносную встречу амбициозного юноши с будущей женой. Пуссар указал на то, что в этом случае важна не столько разница в возрасте, сколько преступный характер их связи. «Дело в том, что их первая встреча произошла, когда ему было 14 лет. И можно говорить не только о юридическом аспекте этой ситуации, но и о чисто физиологическом — он находился в периоде препубертата», — сказал он.

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После пиарщиков в биографиях обоих Макронов осталось много белых пятен. Французам совершенно недоступна информация о детстве президента. Известно лишь, что повзрослев, он получил элитное образование и сделал карьеру в министерствах. При попытках копнуть глубже, по словам Пуссара, на расследователей направлялся непропорционально мощный аппарат давления. «Единственное объяснение, которое я вижу: это показатель состояния страны, где элиты полностью коррумпированы, ведь ни один тревожный сигнал так и не сработал», — заявил он. Пуссар сравнил историю Макронов с делом Эпштейна. Когда вскрылся черный список, стало ясно, что страшные преступления долгое время оставались безнаказанными из-за коррумпированности американской элиты. *Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.