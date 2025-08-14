Гей-триархат. На Западе забили тревогу из-за Макрона и Зеленского

Журналистка Оуэнс: Макрон и Зеленский правят гей-триархатом

Lionel Urman/Keystone Press Agency
Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Патриархат на Западе сменился гей-триархатом*, при котором власть находится в руках сексуальных меньшинств*. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в  соцсети X.

«Мы теряем западную цивилизацию, потому что гетеросексуальные мужчины постоянно вынуждены следовать за гомосексуальными* мужчинами и выбирать их. Патриархат сменился гей-триархатом*», — сказала она.

Мир, по мнению Оуэнс, наводнен «театральными мальчиками» возглавляющими страны и движения. Журналистка причислила к ним бывшего премьера Канады Джастина Трюдо, экс-президента США Барака Обаму, президентов Франции Эммануэля Макрона и Украины Владимира Зеленского.

Чета Макронов ранее подала в суд на Оуэнс за разоблачение пола Брижит. Она утверждала, что первая леди родилась мужчиной.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте