Новые детали появились в громком деле Эпштейна

NYP: появилось видео по делу Эпштейна с пропавшей в день его смерти минутой

Новые кадры с камер видеонаблюдения у тюремной камеры Джеффри Эпштейна, который покончил с собой, раскрывают так называемую пропавшую минуту. Это событие стало основой для множества теорий заговора. Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщила газета New York Post .

Комитет по надзору палаты представителей США обнародовал более 30 тысяч страниц документов и видеозаписей, касающихся дела Эпштейна.

В первоначальном пакете документов минюста была обнаружена 11-часовая запись с камеры Эпштейна в тюремной камере. На ней отсутствовала минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Конспирологи начали строить теории о возможном заговоре, связанном со смертью Эпштейна. Однако генеральный прокурор Пэм Бонди объяснила, что Бюро тюрем каждую ночь стирает последнюю минуту записи, так как камеры перезагружаются.

На опубликованных кадрах заметно, что камеры переключаются ровно в полночь. Это приводит к объединению двух фрагментов записи. Судя по всему, в течение той самой недостающей минуты ничего не происходило, сообщает газета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что финансист Джеффри Эпштейн похищал молодых женщин из спа-салона гольф-клуба Мар-а-Лаго. Американский лидер, беседуя с журналистами на борту своего самолета, предположил, что среди похищенных могла быть Вирджиния Джуффре, ключевой обвинитель Эпштейна. Трамп угодил в самый сложный политический кризис из-за дела Эпштейна.