Сегодня 18:24 Макрон с женой — «не мужчиной» подали в суд на Оуэнс. Иск на 200 страниц: чего они хотят? 0 0 0 Фото: Martyn Wheatley / i-Images, Ron Sachs/CNP/AdMedia/ / www.globallookpress.com Мир

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Макрон вместе с женой жаждет возмездия от Кэнди Оуэнс, заявившей, что Брижит родилась мужчиной, а сам политик — «проект ЦРУ». Ради того, чтобы заткнуть журналистку, президент Франции обратил в суд в США, но Оуэнс уже предупредила, что Эммануэль может не рассчитывать на то, что она замолчит. Какие трудности ждут семью политика при столкновении с судебной системой Соединенных Штатов, разбирался 360.ru.

Иск Макрона о клевете: в чем обвиняют Кэнди Оуэнс О подаче иска в суд штата Дэлавер узнала Financial Times. Причем и Макрон, и его супруга при необходимости могут лично туда явиться, чтобы доказать, что журналистка и консервативная активистка Кэнди Оуэнс намеренно лгала о том, что Брижит «на самом деле мужчина».

Эту готовность подтвердил адвокат президентской четы Томас Клэр (является соучредителем фирмы Clare Locke, специализирующейся на делах о клевете). В комментарии газете юрист подчеркнул, что речь сейчас идет о «принципе правды».

Они считают, что необходимо отстаивать свои права. Оуэнс имела множество возможностей поступить правильно, но вместо этого она только высмеяла их. Томас Клэр

FT и The Guardian отмечают, что иск о клевете против Оуэнс особенно любопытен тем, что его подал действующий лидер страны. А это — редкий случай. Причем исковое заявление огромное: оно заняло аж 218 страниц. В нем журналистку обвиняют в публикации «странных, клеветнических и надуманных вымыслов», главный из них, что Брижит якобы родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье.

Фото: Rick Gold/Capital Pictures / www.globallookpress.com

Помимо этого, согласно иску Макронов, Оуэнс заявляла, что президент Франции и его жена якобы кровные родственники, а сам Эммунуэль — результат эксперимента ЦРУ над людьми или «аналогичной правительственной программы контроля над сознанием».

Поскольку госпожа Оуэнс систематически подтверждала эти ложные утверждения в ответ на неоднократные просьбы наших адвокатов опровергнуть их, мы в конечном итоге пришли к выводу, что единственным оставшимся способом является передача дела в суд. Заявление президента Макрона и его жены Брижит

Также из иска следует, что Макроны «понесли существенный ущерб репутации» и потратили «значительные суммы денег на исправление общедоступных сведений».

«Ложные заявления» о Брижит и ее гендере Оуэнс, как указано в заявлении, распространяла в своем 8-серийном сериале Becoming Brigitte («Становясь Брижит») и связанных с ним подкастах. Все ради того, чтобы продвигать себя, зарабатывать деньги и известность.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И, хотя ей много раз предлагали вступить в диалог, она такой вариант отвергла.

Интересно Becoming Brigitte вышел в этом году на YouTube и набрал свыше 2,3 миллиона просмотров. В нем, по оценке Макронов, она превратила их личную жизнь в гротескный рассказ, призванный разжечь конфликт и унизить», результатом стало «беспощадное преследование в мировом масштабе». Becoming Brigitte вышел в этом году на YouTube и набрал свыше 2,3 миллиона просмотров. В нем, по оценке Макронов, она превратила их личную жизнь в гротескный рассказ, призванный разжечь конфликт и унизить», результатом стало «беспощадное преследование в мировом масштабе».

Реакция Оуэнс

Представитель Кэндис после подачи иска предупредил, что она не собирается прекращать заниматься тем, чем занимается, и молчать. В обращении Макронов в суде сторона ответчика усмотрела посягательство на право американской независимой журналистки на свободу слова.

Кэндис неоднократно просила об интервью с Брижит Макрон. Вместо того чтобы дать комментарий, Брижит пытается запугать ее, чтобы заставить подчиниться. Во Франции политики могут запугивать журналистов, но это не Франция. Это Америка.

У иска Макронов есть шанс на успех?

Говорить что-либо о возможном успехе или гипотетическом провале иска Макронов, безусловно, преждевременно, но что судебная процедура, через которую им предстоит пройти, очень сложная, — понятно уже сейчас.

Фото: Pierre Marchal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Дело в том, что американские законы о клевете требуют от публичных лиц доказать фактический злонамеренный умысел, поясняет FT. Иными словами, истцу нужно предъявить доказательства, что его ответчик точно знал, что информация, которую он распространял, была ложной. Но Макроны настроены решительно: требуют суда присяжных и компенсации ущерба (о какой сумме идет речь, пока неизвестно).

Интересно Нападки на Брижит и мифы о ее гендере распространяли в Сети и до Кэндис Оуэнс. Она просто подлила масла в огонь и поспособствовала более активному, не побоимся этого слова, смакованию личной жизни и половой принадлежности жены французского лидера в Соединенных Штатах. Нападки на Брижит и мифы о ее гендере распространяли в Сети и до Кэндис Оуэнс. Она просто подлила масла в огонь и поспособствовала более активному, не побоимся этого слова, смакованию личной жизни и половой принадлежности жены французского лидера в Соединенных Штатах.

Суд — попытка сыграть на опережение?

По мнению политического советника Сергея Маркелова, обращение Макрона в суд, как и всех подобных действий, преследует одну цель — попробовать максимально блокировать выход новой информации, сыграть на опережение. «Подача в суд — это некая попытка попробовать заблокировать и оставить это все на уровне неофициоза. И поэтому они, я так понял, с адвокатами и с юридическими психологами посоветовались и решили упредить эту историю», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Причем уже продолжительное время разговоры о том, что Брижит — экс-мужчина, на самом деле, серьезно бьют по репутации Макрона, хотя он и пытается сохранять хорошую мину. Не в плюс это идет и его дальнейшим профессиональным планам.

Он политик еще достаточно молодой, с претензией. И когда его второй президентский срок закончится, ему нужно будет идти куда-то в международную структуру идти, и он очень хочет остаться на плаву. А эта история — серьезная подножка. Сергей Маркелов политический советник, политический психолог

Также эксперт не исключил, что Макрон с большой вероятностью мог просить вмешаться в ситуацию Дональда Трампа. Но тот на это не пошел, решив, что тот должен держать удар сам.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Трамп все прекрасно понимает, сам находится под такими атаками каждую секунду. И вот Макрон там что-то пищит. Ну и ответ был от него какой: подавай в суд, раз считаешь, что ты прав. Хотя, конечно, с точки зрения обычной реакции политической психологии, обращение в суд — это всегда сигнал для еще большего разгона», — указал Маркелов.

Этот сигнал считывается так: «ага, значит, точно что-то есть», «ага, значит, надо точно продавливать». И тема будет раскручиваться дальше, Макрону нужно учиться с этим жить. Сергей Маркелов

По оценке эксперта, супруги Макрон на самом деле лишь способствуют тому, что вся эта ситуация становится хорошим политическим кейсом, который будут неоднократно пережевывать, независимо от результата. «А пока мы видим первые шажки на пути, к тому что вся ситуация и правда вскроется. А она вскроется», — предупредил он.