Осужденная за слова о жене Макрона журналистка Рей подала иск в ЕСПЧ

«Известия»: журналистка Рей подала жалобу в ЕСПЧ по делу о Брижит Макрон

Независимая французская журналистка Наташа Рей, которую осудили по статье «Клевета» за заявление о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на самом деле мужчина, обратилась в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил «Известиям» ее адвокат Франсуа Данглеан.

«Журналистка Наташа Рей подала жалобу в ЕСПЧ по делу о Брижит Макрон», — сказал он.

Адвокат также отметил, что вечером в его аккаунте в социальной сети X появятся подробности о жалобе.

Ранее Рей попросила политического убежища в России из-за юридических преследований во Франции. Журналистка обратилась к депутату Госдумы Петру Толстому. Подала ли Рей официальный запрос — неизвестно.

В 2021 году Рэй впервые выдвинула свою версию о том, что жена Макрона — трансгендер *. Она опубликовала ее в издании Faits & Documents. В своей статье Рэй стремилась доказать, что первая леди Франции до 1980-х годов на самом деле была мужчиной — Жаном-Мишелем Тронье.

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