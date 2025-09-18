Какого пола жена Макрона? Президент Франции представит фотофакты

Президент Франции Эммануэль Макрон готов представить суду научные доказательства и фотофакты, что его жена Брижит родилась женщиной. Об этом сообщило Би-Би-Си .

Первая леди страны летом подала иск против журналистки Кэндис Оуэнс, которая заявила, что та — трансженщина*. Юрист президентской четы Том Клэр заявил, что истцы готовы доказать свою правоту.

Летом Оуэнс заявила, что при рождении Брижит звали Жан-Мишелем Тронье. Она утверждает, что о мужчине нет никакой информации после 1964 года, и предположила, что Тронье мог участвовать в Стэнфордском эксперименте, после которого у него возникли проблемы с психикой. Сама первая леди Франции заявляет, что такое имя носил ее брат.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация