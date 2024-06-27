Главное – хорошо смотреться. Политолог оценил влияние дебатов на рейтинг Трампа

Республиканцу Дональду Трампу удалось сместить фокус дебатов на внутренние проблемы США и выйти победителем. В отличие от него, демократ Джо Байден сделал нелепые ошибки и показал свою беспомощность, заявил 360.ru политолог, американист Малек Дудаков.

Основное внимание на дебатах уделили внутренним американским проблемам, а не международной обстановке . Дудаков заявил, что для России тема Украины по понятным причинам имела основное значение, но ее обсуждали не так много.

Трамп оказался на высоте, победил на этих дебатах. Байден наоборот очень часто оговаривался, терял мысль, нить разговора. Путал, например, пандемию COVID-19 и систему медстрахования Medicare.

Байден, по словам политолога, сделал много других оговорок и в целом продемонстрировал когнитивные проблемы, связанные с преклонным с возрастом. Дудаков заявил, что очевидным победителем этих дебатов стал Трамп.

«Во-первых, ему удалось сместить фокус внимания на проблемы Байдена и на кризисы, которые сейчас имеются и внутри Америки, и вовне, которые действующий президент никак разрешить не может», — сказал он.

Политические очки

Заявление Трампа о том, что в годы правления Байдена США утратили престиж на мировой арене и уподобились стране третьего мира, политолог призвал не воспринимать всерьез. Он назвал это типичной предвыборной демагогией двух противоборствующих кандидатов на политическом шоу. Главное, по его мнению, в том, что республиканец смотрелся на дебатах сильнее своего оппонента.

«Те, кто поддерживает Трампа, я думаю, согласны с тем, что Америка потеряла престиж. Те, кто поддерживает Байдена, не согласны. Главное тут не само выражение, а кто смотрелся лучше, кто держался лучше, и здесь преимущество на стороне Трампа», — заявил политолог.