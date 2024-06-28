Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом»

Президент США Джо Байден получает финансирование от Китая. Такое заявление сделал бывший глава Белого дома и бизнесмен Дональд Трамп в рамках дебатов в студии телеканала CNN .

«Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», — высказался предприниматель.

«Маньчжурский кандидат» — голливудский фильм 1962-го года, повествующий об американском солдате, которого контролирует Китай с помощью гипноза. Спустя время название киноленты стало нарицательным. Его используют в адрес тайных агентов влияния иностранного государства.

В США состоялся первый тур дебатов. Во время выступлений Джо Байден и Дональд Трамп по семь раз упомянули имя президента России Владимира Путина. Действующий глава Белого дома вел себя странно. Как заметил американский политический обозреватель Бен Шапиро, Байден выглядел так, будто находился при смерти, тогда как Трамп держался уверенно.