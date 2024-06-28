РИА «Новости»: Байден и Трамп упомянули Путина на дебатах по 7 раз

На предвыборных дебатах в США говорили о ситуации в Европе. Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп по семь раз упомянули имя президента России, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты подсчитали, что Байден и Трамп одинаково часто говорили о Владимире Путине, каждый назвал его имя по семь раз. Однако Россию упоминал только республиканец. Он сказал о стране 16 раз.

Трамп упомянул Россию, критикуя участие США в Парижском климатическом соглашении, осуждая выдвинутые Путиным условия переговоров с Украиной, комментируя конфликт в Донбассе и высказываясь по другим вопросам. Республиканец заявил, что украинская армия потерпела поражение из-за решений Белого дома и нехватки солдат.

Почти 70% телезрителей присудили Трампу победу в дебатах. Среди тех, кто выступил против действующего президента, оказались американские пограничники.