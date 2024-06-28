Стало известно, кому зрители дебатов Байдена и Трампа присудили победу

CNN: две трети зрителей дебатов присудили победу Трампу

Will Lanzoni/Keystone Press Agency
Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две трети зрителей предвыборных дебатов в США, устроенных каналом CNN, сочли, что бывший американский президент Дональд Трамп переиграл действующего лидера Джо Байдена. Таковы результаты опроса, проведенного каналом путем рассылки СМС.

В опросе участвовали 565 зарегистрированных избирателей, смотревших первый раунд дебатов. Трампа назвали победителем 67% респондентов, Байдена — всего 33%. При этом, по версии канала, в дебатах 2020 года победителем всегда выходил Джо Байден.

Пользователи Сети заметили, что во время диалога с оппонентом Байден почти не моргал и сбился уже через 20 минут дебатов. Даже сторонники демократов признали его выступление провальным. Они отметили, что президент США ужасно выглядел, его речь была невыразительной, несколько раз он оказался не в состоянии закончить мысль.

Ранее американский журналист Сеймур Херш предположил, что в случае неудачного выступления на дебатах Байдена могут заменить новым кандидатом в президенты от Демократической партии.

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