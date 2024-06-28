«Умрет в прямом эфире». Американцы сравнили поведение Байдена и Трампа на дебатах

Шапиро: Байден на дебатах выглядел так, будто собирался умереть

Действующий президент США Джо Байден на дебатах в Атланте выглядел так, будто находился при смерти. Его соперник, бизнесмен Дональд Трамп держался уверенно, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X .

«Трамп демонстрирует дисциплину. Байден выглядит так, будто умрет в прямом эфире», — сказал он.

Многие подписчики согласились с журналистом. Жительница Луисвилла с ником SMD спросила Шапиро, когда именно Байден уйдет в отставку — завтра или через неделю. Пользователь с псевдонимом DeadEye предположил, что демократу помогали отвечать на вопросы, ведь он выглядел очень растерянным.

Две трети телезрителей присудили победу Трампу. Многие сторонники Байдена сочли дебаты провальными и начали паниковать. Президент несколько раз сбивался и застывал на сцене, а жене, Джилл Байден, пришлось увести его по окончании мероприятия.