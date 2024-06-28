Жене Байдена пришлось уводить его «застывшим» с дебатов

NYP: Джо Байдена с дебатов увела его жена Джилл

Will Lanzoni/Keystone Press Agency
Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

После окончания предвыборных дебатов действующий президент США Джо Байден замер на сцене, и его жене пришлось уводить его. Об этом сообщила газета The New York Post.

Журналисты следили за дебатами в Атланте. По их словам, когда мероприятие завершилось, Байден замер на сцене. Жена поспешила ему на помощь. Джилл Байден подошла с аплодисментами, приобняла и увела политика в сторону.

Позднее на вечеринке в отеле Hyatt Regency она похвалила супруга за успешное, на ее взгляд, выступление. Первая леди заявила, что президент ответил на все вопросы.

«Джо, ты проделал такую ​​замечательную работу. Ты ответил на каждый вопрос. Ты знал все факты», — сказала она.

Сам Байден произнес лишь 30-секундную речь, несколько раз повторив слово «Спасибо», и уехал вместе с командой в ресторан Waffle House. В этот же вечер президент вылетел в Северную Каролину на другое предвыборное мероприятие.

Во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом Байден не мог закончить некоторые фразы и «застывал». Его поведение вызвало панику и отчаяние в рядах демократов.

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