Жене Байдена пришлось уводить его «застывшим» с дебатов

После окончания предвыборных дебатов действующий президент США Джо Байден замер на сцене, и его жене пришлось уводить его. Об этом сообщила газета The New York Post .

Журналисты следили за дебатами в Атланте. По их словам, когда мероприятие завершилось, Байден замер на сцене. Жена поспешила ему на помощь. Джилл Байден подошла с аплодисментами, приобняла и увела политика в сторону.

Позднее на вечеринке в отеле Hyatt Regency она похвалила супруга за успешное, на ее взгляд, выступление. Первая леди заявила, что президент ответил на все вопросы.

«Джо, ты проделал такую ​​замечательную работу. Ты ответил на каждый вопрос. Ты знал все факты», — сказала она.

Сам Байден произнес лишь 30-секундную речь, несколько раз повторив слово «Спасибо», и уехал вместе с командой в ресторан Waffle House. В этот же вечер президент вылетел в Северную Каролину на другое предвыборное мероприятие.

Во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом Байден не мог закончить некоторые фразы и «застывал». Его поведение вызвало панику и отчаяние в рядах демократов.