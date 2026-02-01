Блэкаут на фоне энергоперемирия. Как Украина сама погрузила себя во тьму

Энергоперемирие с Россией не спасло Украину. Технический сбой в работе энергосетей спровоцировал аварийные отключения света не только в стране, но и в соседней Молдавии. Власти признали, что ситуация не связана с российскими обстрелами. Украинцы своими же руками разрушают собственную энергосистему.

«Система испытывает все большее давление из-за возвращения холодов в эти выходные», — отметили авторы статьи.

По меньшей мере пять регионов Украины и некоторые районы Молдавии, включая столицы государств — Киев и Кишинев, остались без света 31 января. Электроэнергия отключилась из-за неисправности высоковольтных линий электропередачи, сообщило агентство Reuters . Украинские власти напрямую не связали аварию ни с последствиями российских авиаударов, ни с кибератаками.

В Киеве отключили водоснабжение, метро приостановило работу.

«Без отопления сейчас 3419 многоэтажек — преимущественно на правом берегу столицы», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

К вечеру коммунальщики восставили водоснабжение по всему городу, но около 2,6 тысячи домов по-прежнему оставались без тепла. В Кишиневе не работала часть общественного транспорта, не горели светофоры.

Все это произошло на фоне энергоперемирия, на которое согласилась Россия по просьбе президента США Дональда Трампа. Удары по энергетической инфраструктуре Украины приостановили до 1 февраля. После соглашения страны не сообщали о крупных атаках.

Что заявили официальные лица

Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль назвал причиной масштабного блэкаута сильное обледенение линии и оборудования. На подстанциях сработали автоматические защитные механизмы.

Одновременно отключились две ключевые высоковольтные линии электропередачи, одна из которых соединяла энергосистемы Румынии и Молдавии. Вторая линия — запад и центр Украины. Кроме того, временно отключились энергоблоки АЭС от сети.