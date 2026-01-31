В Молдавии произошло массовое отключение электричества из-за сбоя на Украине

Отключение электричества произошло в ряде районов Молдавии, включая Кишинев, из-за проблем в украинской энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

«Из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины в субботу утром, 31 января, произошло падение напряжения на линии электропередачи 400 киловольт Исакча – Вулканешты — МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы», — указали в ведомстве.

Мэр Кишинева Ион Чебан подтвердил, что большая часть города осталась без света, а троллейбусы встали на маршрутах.

Оператор системы «Молдэлектрика» работает над устранением последствий аварии, в некоторых населенных пунктах электроснабжение уже восстановили. В больницах Кишинева подключили генераторы, но их работа ограничена по времени. Власти призвали граждан быть осторожнее на дорогах, где перестали работать светофоры.

Ранее во Львове объявили режим подготовки к ЧС из-за возможного отключения электричества.