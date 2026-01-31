Вся Украина осталась без электричества

На всей территории Украины пропало электричество, в Киеве и других городах также нет отопления и водоснабжения. В стране ввели аварийные отключения, сообщило «Укрэнерго» .

В данный момент свет отключен в Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Киевской областях. В Киеве остановилось метро, в городе нет воды.

«Водоснабжение отсутствует во всех районах Киева», — сообщил столичный водоканал.

Аналогичные проблемы с водой и теплом зафиксировали в Харькове, Чернигове и Житомире.

В Одессе из-за сложных погодных условий произошли обрывы проводов, в пяти районах города нет электричества. В Харькове и Сумах остановилось движение метро и троллейбусов.

Министерство энергетики Украины заявило, что электроснабжение вернется в течение ближайших двух-трех часов. Глава ведомства Денис Шмыгаль назвал причиной масштабного отключения электроэнергии одновременное технологическое нарушение на двух ключевых линиях электропередачи.

В то же время без света остался ряд районов Молдавии, включая Кишинев.