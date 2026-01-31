Вся Украина осталась без электричества
На всей территории Украины пропало электричество, в Киеве и других городах также нет отопления и водоснабжения. В стране ввели аварийные отключения, сообщило «Укрэнерго».
В данный момент свет отключен в Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Киевской областях. В Киеве остановилось метро, в городе нет воды.
«Водоснабжение отсутствует во всех районах Киева», — сообщил столичный водоканал.
Аналогичные проблемы с водой и теплом зафиксировали в Харькове, Чернигове и Житомире.
В Одессе из-за сложных погодных условий произошли обрывы проводов, в пяти районах города нет электричества. В Харькове и Сумах остановилось движение метро и троллейбусов.
Министерство энергетики Украины заявило, что электроснабжение вернется в течение ближайших двух-трех часов. Глава ведомства Денис Шмыгаль назвал причиной масштабного отключения электроэнергии одновременное технологическое нарушение на двух ключевых линиях электропередачи.
В то же время без света остался ряд районов Молдавии, включая Кишинев.