Почти 500 человек застряли в тоннелях киевского метро из‑за блэкаута

Почти 500 человек застряли в обесточенных поездах киевского метро во время масштабного отключения электричества. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале .

По данным ведомства, из-за отключения электроэнергии и падения напряжения между станциями остановились несколько составов. Всего из тоннелей вывели 481 человека. Пассажирам пришлось самостоятельно идти по тоннелям. В отдельных случаях люди преодолели по железнодорожным путям до одного километра.

Власти Украины сообщили о технологическом нарушении, которое вывело из строя две высоковольтные линии и вызвало каскадное отключение в энергосистеме страны. В Киеве полностью отключилось водоснабжение, метро приостановило работу, в городе ввели режим аварийного отключения электричества.