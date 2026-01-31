Одесситы снова перекрыли улицу из-за блэкаута
В Одессе жители одного из ЖК перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества. Видео опубликовал украинский телеграм-канал «Политика Страны».
На кадрах видны люди, собравшиеся на дороге. На место также прибыл экипаж полиции.
Авторы канала напомнили, что в энергетической системе страны произошел системный сбой. Аварийные отключения прошли в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Одесской и Черновицкой областях.
«Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны», — рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.
При этом в Одесской области сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением.
Ранее протестующие из-за двухнедельного отключения света перекрыли улицу в центре Одессы.