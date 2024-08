«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Global Look Press

Оригинальный же «Ворон» был хорош в первую очередь атмосферой. Мрачной, готической и в тоже время industrial. Будто Эшер и Тим Бертон решили поработать вместе, вдохновившись Трентом Резнером (он, кстати, звучит в саундтреки), Эдгаром Алланом По и БДСМ -вечеринками. Вышло реально стильно.

Насколько же шикарным был саундтрек к этой ленте — пожалуй, один из лучших за всю историю кино: The Cure, Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots и другие мощные группы отметились в нем. Бережно храню его на пластинке (made in USA) и периодически слушаю.

В ремейке «Ворона» есть удачные находки (вроде Joy Division и Гари Ньюмана), но в целом — скука. И, конечно, использовать великую музыку Дебюсси вот таким образом — какая мещанская пошлость!