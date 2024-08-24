Сегодня 13:13 «Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло Писатель Беседин — о новом «Вороне»: создатели дорамы решили переснять «Сумерки» 0 0 0 Фото: Lionsgate/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Итак, то, чего мы категорически не ждали, то, что мы решительно отдаляли как могли, все-таки произошло: спустя 30 лет на экраны вышел ремейк культовой ленты 1994 года «Ворон». Той самой, на съемках которой погиб сын Брюса Ли — Брендон Ли. Не знаю, как можно охарактеризовать нового «Ворона». Эпитеты «отвратительно», «бездарно», «убого» не отражают и сотой доли низкопробности и глупости этого как бы «фильма». Нет смысла объяснять, что в этой подделке плохо (там плохо абсолютно все) — лучше разберемся, почему вышло столь омерзительно пошло.

Однако прежде будет небольшое предисловие. На днях в магазине компьютерных игр мы обсуждали с продавцом грядущую новинку из серии Dragon Age. Предыдущая — под названием «Инквизиция» — вышла 10 лет назад. Вспомнили мы, ясное дело, и первые две части игры. Продавец заключил: — Только не ждите от новой Dragon Age ничего особенного. — Почему? — Да потому что первые части делались с душой, делались великими геймразработчиками, искавшими смыслов, а сейчас их лепит ради бабла кучка бездарных трансгендеров…

Ну, а теперь к «Ворону».

Да, вероятно, я буду пристрастен. Потому что «Ворон» 1994 года — это не просто отличный мистический боевик, сделанный действительно классно и ставший культовой (во многом из-за трагической гибели Брендона Ли, конечно) экранизацией крепкого комикса. Это действительно знаковая вещь для тысяч зрителей, определенная философия и смыслы, вышедшая за рамки просто фильма. И, кстати, на фоне этого бреда 2024 года вторая и третья части тоже заметно выигрывают.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Оригинальный же «Ворон» был хорош в первую очередь атмосферой. Мрачной, готической и в тоже время industrial. Будто Эшер и Тим Бертон решили поработать вместе, вдохновившись Трентом Резнером (он, кстати, звучит в саундтреки), Эдгаром Алланом По и БДСМ -вечеринками. Вышло реально стильно. Насколько же шикарным был саундтрек к этой ленте — пожалуй, один из лучших за всю историю кино: The Cure, Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots и другие мощные группы отметились в нем. Бережно храню его на пластинке (made in USA) и периодически слушаю. В ремейке «Ворона» есть удачные находки (вроде Joy Division и Гари Ньюмана), но в целом — скука. И, конечно, использовать великую музыку Дебюсси вот таким образом — какая мещанская пошлость!

Фото: Larry Horricks/Keystone Press Agency / Global Look Press

В новом «Вороне» нет ничего цепляющего. Вообще ничего. Это бездарная скучная синтетическая фальшивка, сделанная настолько топорно, что хотелось швырнуть бутылкой в экран. Кто-то скажет: Билл Скарсгард пытается спасти этот бред — да, он старается. Но это не его роль, не его фильм. Остальные актеры, похоже, вообще набраны по объявлению, учитывая расовые и гендерные особенности.

Фото: Larry Horricks/Keystone Press Agency / Global Look Press

Уровень диалогов примерно такой (перед этим герой пропал): — Мне нужна твоя помощь. — Какая именно? — Мне нужна пушка. Или вот встреча двух имбецилов с неспособностью воспринимать реальность: — Эрик, тебя ждут на групповую терапию. — Как тебя зовут?

Фото: Larry Horricks/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вся философия сведена к тому, что всех надо убить, всем отомстить — ну и далее в том же духе. Главное зло в этом фильме настолько карикатурно, что на его фоне даже ленты Сарика Андреасяна начинают претендовать на высшие смыслы. Но есть вещи пострашнее зла — это воинствующая глупость.

Так почему все настолько плохо? Потому что создатели этой синтетики делали не кино, не интеллектуальный и творческий продукт, а корм для поколения Z. Престарелые зумеры производили жвачку для реальных зумеров, чтобы те просто убили свое время. Ведь им всегда скучно.

Поэтому главный герой выглядит так, будто воскрес не он, а рэпер Lil Peep. Поэтому «любовь» главных героев выглядит как дураковалянье двух инфантилов, балующихся наркотиками и тату. Поэтому все сделано так, будто создатели дорамы решили переснять «Сумерки». Поэтому здесь столько неоправданной жестокости (смотрится омерзительно). Добавьте к этому гендерные штампы Голливуда (белый злодей, бездарные азиатки и афроамериканцы) — какая скушная звенящая пошлость!

Дебилы-извращенцы лепили поп-кино для дебилов, зацикленных на видео и жестокости.

Они не поняли, что «Ворон» — это о том, что выше смерти, и уж тем более о том, что выше денег. Они в принципе не способны понять.

Это обреченность, рожденная даже не из того, что Голливуд и кинематограф по большой части захватили идиоты, исповедующие «новую идентичность», сколько из-за того, что мир ориентирован на идиотов, а, следовательно, он плодит и будет плодить их все больше, как и пестовать тотальную жестокость, коей идиоты пытаются компенсировать собственную моральную и интеллектуальную неполноценность.

Есть ли шанс преодолеть это омерзительное бесстыдство? Не знаю, не уверен, но, делая реверс в начало, скажу: тому парню, продавцу из магазина, было не больше 25 лет, но он многое понимал. Про «шайку трансгендеров» и отсутствие смыслов. Дай Бог! Ну а я отключаюсь. Правда, послушаю я лучше винил — тот самый саундтрек к тому самому, настоящему, «Ворону».